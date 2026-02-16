В ГАИ Рязанской области напомнили о правилах вождения в сильный снегопад

«Не превышайте установленные лимиты, снижайте скорость. Увеличьте интервал между вашим автомобилем и впереди идущим. Включите ближний свет фар. Не допускайте резких маневров, они могут привести к заносу», — говорится в сообщении. Также в ведомстве порекомендовали не пользоваться личным автомобилем в ближайшее время, а водителям большегрузов — переждать непогоду.

В Рязанской области ожидаются сильные снегопады до 22 февраля 2026 года, с осадками более 60 см. Это затрудняет движение на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Отмечается, что такие погодные условия создают дополнительные риски для автомобилистов: видимость ухудшается, дороги становятся скользкими, а движение затрудняется.

«Не превышайте установленные лимиты, снижайте скорость. Увеличьте интервал между вашим автомобилем и впереди идущим. Включите ближний свет фар. Не допускайте резких маневров, они могут привести к заносу», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве порекомендовали не пользоваться личным автомобилем в ближайшее время, а водителям большегрузов — переждать непогоду.