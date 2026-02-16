Глава МЧС заявил о дефиците кадров из-за низких зарплат

Дефицит кадров на фоне низкой заработной платы стал одной из ключевых проблем МЧС России. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы заявил глава ведомства Александр Куренков, передает издание «Ведомости».

По словам Куренкова, сотрудники уходят из службы из-за невысокой оплаты труда как рядового состава, так и специалистов высокой квалификации. Этот вывод, отметил он, неоднократно подтверждала Счетная палата.

Отдельной проблемой глава МЧС назвал недостаточное финансирование жилищных субсидий. В 2025 году выплаты получили 169 семей на сумму более 2 млрд рублей, однако ежегодный объем финансирования покрывает лишь около 1% от общей потребности.

Ведомство совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос увеличения финансирования. Кроме того, Минобороны согласовало инициативу о привлечении срочников для комплектования реагирующих подразделений противопожарной службы.