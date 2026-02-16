ФАС вынесла предупреждение РСХБ из-за условий сельской ипотеки

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Банк предоставлял кредит на строительство жилья по программе «Сельская ипотека» при условии, что клиент выберет подрядчика из списка, рекомендованного финансовой организацией. В ФАС заявили, что получили жалобу на такие требования и пришли к выводу, что они ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

«Служба предупредила АО „Россельхозбанк“ о необходимости отменить обязательное условие о выборе подрядчика только из числа включенных в перечень рекомендуемых банком подрядных организаций, удалить информацию об этом условии с интернет-ресурса банка „Свое село“ и исключить подобную практику в будущем», — говорится в сообщении.

Банку отвели десять календарных дней на исполнение предупреждения. В случае отказа ФАС намерена возбудить антимонопольное дело.