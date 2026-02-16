Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
324
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
908
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 405
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ФАС вынесла предупреждение РСХБ из-за условий сельской ипотеки
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Банк предоставлял кредит на строительство жилья по программе «Сельская ипотека» при условии, что клиент выберет подрядчика из списка, рекомендованного финансовой организацией. В ФАС заявили, что получили жалобу на такие требования и пришли к выводу, что они ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Банк предоставлял кредит на строительство жилья по программе «Сельская ипотека» при условии, что клиент выберет подрядчика из списка, рекомендованного финансовой организацией.

В ФАС заявили, что получили жалобу на такие требования и пришли к выводу, что они ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

«Служба предупредила АО „Россельхозбанк“ о необходимости отменить обязательное условие о выборе подрядчика только из числа включенных в перечень рекомендуемых банком подрядных организаций, удалить информацию об этом условии с интернет-ресурса банка „Свое село“ и исключить подобную практику в будущем», — говорится в сообщении.

Банку отвели десять календарных дней на исполнение предупреждения. В случае отказа ФАС намерена возбудить антимонопольное дело.