Для россиян упростят оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ

Отмечается, что это должно помочь людям, особенно тем, кто нуждается в поддержке, получать субсидии через удобные цифровые сервисы, без необходимости приходить в офисы. Согласно плану, новые меры помогут снизить нагрузку на потребителей и сократят затраты госорганов на обработку заявлений. Работой над этим вопросом займутся несколько министерств, и к сентябрю 2026 года они должны представить отчет. Как уточняется в тексте, если потребуется, новый закон будет подготовлен к февралю 2029 года.

Правительство России планирует упростить процесс получения субсидий на оплату коммунальных услуг для граждан. Об этом пишет РИА Новости.

