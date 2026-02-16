Рязань
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
324
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
908
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 405
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 990
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Для россиян упростят оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ
Правительство России планирует упростить процесс получения субсидий на оплату коммунальных услуг для граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что это должно помочь людям, особенно тем, кто нуждается в поддержке, получать субсидии через удобные цифровые сервисы, без необходимости приходить в офисы.

Согласно плану, новые меры помогут снизить нагрузку на потребителей и сократят затраты госорганов на обработку заявлений.

Работой над этим вопросом займутся несколько министерств, и к сентябрю 2026 года они должны представить отчет. Как уточняется в тексте, если потребуется, новый закон будет подготовлен к февралю 2029 года.