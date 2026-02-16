Блокировку каналов в Telegram назвали показательной «разовой чисткой»

Блокировка Telegram более 235 тысяч групп и каналов за один день показала, что платформа способна действовать быстро и жестко. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. «Тот факт, что Telegram за один день заблокировал более 235 тысяч групп и каналов, — это, безусловно, сигнал. Платформа показала, что при желании может действовать быстро и жестко. Но если счет заблокированных сообществ идет на миллионы, значит, проблема носит не точечный, а системный характер», — сказал он.

По словам депутата, Telegram остается одной из ключевых площадок распространения мошеннических схем, фейковых сборов и экстремистских материалов.

«Когда сервис годами закрывает глаза на такие угрозы, а потом демонстрирует разовую „чистку“, это выглядит как попытка создать видимость работы. На самом деле риски для пользователей остаются высокими», — подчеркнул Немкин.

Он добавил, что позиция государства остается прежней: работать на российском рынке можно только при соблюдении законодательства и защите интересов граждан. Речь идет о защите персональных данных, противодействии мошенничеству и готовности взаимодействовать с уполномоченными органами.