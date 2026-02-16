Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
324
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
908
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 405
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Блокировку каналов в Telegram назвали показательной «разовой чисткой»
Блокировка Telegram более 235 тысяч групп и каналов за один день показала, что платформа способна действовать быстро и жестко. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. «Тот факт, что Telegram за один день заблокировал более 235 тысяч групп и каналов, — это, безусловно, сигнал. Платформа показала, что при желании может действовать быстро и жестко. Но если счет заблокированных сообществ идет на миллионы, значит, проблема носит не точечный, а системный характер», — сказал он.

Блокировка Telegram более 235 тысяч групп и каналов за один день показала, что платформа способна действовать быстро и жестко. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Тот факт, что Telegram за один день заблокировал более 235 тысяч групп и каналов, — это, безусловно, сигнал. Платформа показала, что при желании может действовать быстро и жестко. Но если счет заблокированных сообществ идет на миллионы, значит, проблема носит не точечный, а системный характер», — сказал он.

По словам депутата, Telegram остается одной из ключевых площадок распространения мошеннических схем, фейковых сборов и экстремистских материалов.

«Когда сервис годами закрывает глаза на такие угрозы, а потом демонстрирует разовую „чистку“, это выглядит как попытка создать видимость работы. На самом деле риски для пользователей остаются высокими», — подчеркнул Немкин.

Он добавил, что позиция государства остается прежней: работать на российском рынке можно только при соблюдении законодательства и защите интересов граждан. Речь идет о защите персональных данных, противодействии мошенничеству и готовности взаимодействовать с уполномоченными органами.