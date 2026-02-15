Рязанскую область накроет сильный снегопад

16 февраля с 6 часов утра и до конца суток на территории Рязанской области ожидается сильный снег, метель. Ветер усилится до 13-18 м/с. На дорогах прогнозируют гололедицу, снежные заносы. Температура воздуха понизится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Рязанскую область накроет сильный снегопад. Метеопредупреждение разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

