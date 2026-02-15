В мэрии отчитались о работах по устранению аварии на улице Черновицкой

«К ликвидации аварийной ситуации подключены РМПТС, „Водоканал“ и городские спасатели. После того, как была произведена откачка воды из лотков, специалисты выявили предполагаемое место прорыва — под демонтированной трамвайной линией на зелёной зоне с нечётной стороны домов», — говорится в сообщении. Отопление отключили в домах, расположенных на улицах Островского, Черновицкой, Стройкова, проезде Гоголя. В ближайшее время планируется подключить нечётную сторону.

Городские службы продолжают работы по устранению коммунальной аварии на улице Черновицкой. Об этом сообщили в соцсетях мэрии.

С полным списком домов, где отключили отопление, можно ознакомиться по ссылке.