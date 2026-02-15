Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-8°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.00 / 77.20 15/02 07:00
Нал. EUR 90.40 / 92.40 15/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
841
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 306
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 916
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 684
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути
Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги. Всего задержали 15 пассажирских поездов. Причина — остановка движения по Крымскому мосту. В настоящее время оно возобновлено. Через Рязань с задержкой в пути следуют поезда: № 8 Санкт-Петербург — Севастополь; № 92 Москва — Севастополь; № 28 Москва — Симферополь; № 27 Симферополь — Москва; № 7 Севастополь — Санкт-Петербург; № 91 Севастополь — Москва. Отставание от графика составляет от 30 минут до семи часов.

Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Всего задержали 15 пассажирских поездов. Причина — остановка движения по Крымскому мосту. В настоящее время оно возобновлено.

Через Рязань с задержкой в пути следуют поезда:

  • № 8 Санкт-Петербург — Севастополь;
  • № 92 Москва — Севастополь;
  • № 28 Москва — Симферополь;
  • № 27 Симферополь — Москва;
  • № 7 Севастополь — Санкт-Петербург;
  • № 91 Севастополь — Москва.

Отставание от графика составляет от 30 минут до семи часов.