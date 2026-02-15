Поезда с остановкой в Рязани задержались в пути

Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги. Всего задержали 15 пассажирских поездов. Причина — остановка движения по Крымскому мосту. В настоящее время оно возобновлено. Через Рязань с задержкой в пути следуют поезда: № 8 Санкт-Петербург — Севастополь; № 92 Москва — Севастополь; № 28 Москва — Симферополь; № 27 Симферополь — Москва; № 7 Севастополь — Санкт-Петербург; № 91 Севастополь — Москва. Отставание от графика составляет от 30 минут до семи часов.

