Госдума: УК грозят штрафы за вывешивание в подъезде списка должников по ЖКУ
Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Размещение соответствующих списков с указанием персональных данных должников в подъезде или в интернете без получения согласия незаконно. УК грозит ответственность по статье 13.11 КоАП. «В ней как раз регламентируется сохранность персональных данных. Штрафы серьезные, для юрлиц — от 300 до 700 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения увеличивается до 1-1,5 млн рублей», — заявил депутат. Как напомнил парламентарий, к персональным данным относят в том числе фамилию, имя, отчество или просто фамилию и инициалы.

УК грозят штрафы за размещение в подъезде или на сайте списка должников по оплате ЖКУ. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, размещение соответствующих списков с указанием персональных данных должников в подъезде или в интернете без получения согласия незаконно.

Колунов уточнил, что УК грозит ответственность по статье 13.11 КоАП.

«В ней как раз регламентируется сохранность персональных данных. Штрафы серьезные, для юрлиц — от 300 до 700 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения увеличивается до 1-1,5 млн рублей», — заявил собеседник агентства.

Как напомнил парламентарий, к персональным данным относят в том числе фамилию, имя, отчество или просто фамилию и инициалы.

Однако, по его словам, чтобы обойти данную норму, иногда управляющие организации вывешивают обезличенные списки с указанием суммы долга и номера квартиры.

«Принято считать, что эта информация не относится к персональным данным и на нее статья 13.11 не распространяется. Судебная практика показывает, что даже опубликованная в таком виде информация может считаться нарушением закона. Здесь все будет зависеть от решения суда по каждому конкретному делу», — заключил Колунов.