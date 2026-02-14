В Рязани восстановили отопление и горячую воду после аварии на улице Новоселов

В Рязани завершили ремонт тепломагистрали в районе улицы Новоселов. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». По данным предприятия, в 02:00 специалисты приступили к заполнению тепловых сетей. В настоящее время режим теплоснабжения полностью восстановлен — отопление и горячая вода подаются в дома жителей.

Ранее сообщалось о повреждении тепломагистрали на этом участке, из-за чего подача ресурсов была временно приостановлена.

В РМПТС также предупредили, что после возобновления отопления батареи в некоторых квартирах могут оставаться холодными или недостаточно теплыми. Это может быть связано с наличием воздуха в системе. В таком случае жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию — специалисты проведут развоздушивание системы и восстановят нормальное теплоснабжение.