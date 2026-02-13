В Рязани отключили воду и отопление по ряду адресов из-за аварии

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей сообщает о повреждении тепломагистрали в районе улицы Новоселов. С 12:50 ориентировочно до полуночи приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения по улицам Советской Армии, Новоселов, Тимакова, Касимовское шоссе, Большая, Зеленая и 2-й Бульварный проезд.