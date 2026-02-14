В Окском заповеднике откапывали фотоловушки из-под снега
Отмечается, что в Окском заповеднике пришло время обслуживания фотоловушек. Обычно оно заключается в замене карты памяти и аккумуляторов. «Но этой зимой некоторые фотоловушки пришлось выкапывать из-под снега, которого навалило уже 83 сантиметра», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
В Окском заповеднике откапывали фотоловушки из-под снега. Об этом 13 февраля сообщили в соцсетях учреждения.
Отмечается, что в Окском заповеднике пришло время обслуживания фотоловушек. Обычно оно заключается в замене карты памяти и аккумуляторов.
«Но этой зимой некоторые фотоловушки пришлось выкапывать из-под снега, которого навалило уже 83 сантиметра», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фото: группа Окского заповедника в «ВК».