В Окском заповеднике откапывали фотоловушки из-под снега

Отмечается, что в Окском заповеднике пришло время обслуживания фотоловушек. Обычно оно заключается в замене карты памяти и аккумуляторов. «Но этой зимой некоторые фотоловушки пришлось выкапывать из-под снега, которого навалило уже 83 сантиметра», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

В Окском заповеднике откапывали фотоловушки из-под снега. Об этом 13 февраля сообщили в соцсетях учреждения.

Фото: группа Окского заповедника в «ВК».