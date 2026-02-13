В Рязанской области за сутки поймали 4 пьяных водителя

Всего за сутки в регионе выявили 478 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, еще 1 водитель сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, выявлено более 50 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей.