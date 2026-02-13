В РПЦ призвали молиться за сотрудников Роскомнадзора, чтобы «добавить им ума»

Рязань
Священнослужитель барнаульского храма Александр Микушин призвал молиться за сотрудников Роскомнадзора, чтобы добавить им ума после замедления Telegram. Он отметил, что Telegram сейчас не только мессенджер, но и «востребованное пространство для молитвы», связующее звено между церковью и человеком.

Священнослужитель барнаульского храма Александр Микушин призвал молиться за сотрудников Роскомнадзора, чтобы добавить им ума после замедления Telegram. Об этом сообщили в телеграм-канале «Баррель черной икры».

Он отметил, что Telegram сейчас не только мессенджер, но и «востребованное пространство для молитвы», связующее звено между церковью и человеком.

«В быстро меняющемся мире, где порой так трудно найти тишину, сие средство общения становится для многих настоящей нитью, соединяющей человека с Церковью и друг с другом», — написал он в своем телеграм-канале и призвал молиться за дарование «мудрости, рассудительности и вразумления» для сотрудников Минцифры и РКН.