В России спрогнозировали масштабное сокращение экономических направлений в вузах

В ближайшие пять лет российские экономические факультеты могут столкнуться с серьезными изменениями, включая масштабное сокращение учебных направлений. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на члена экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

По его словам, уже через три — пять лет процесс замещения человеческого труда алгоритмами станет массовым, а к 2030 году нейросети смогут автоматизировать до 30% всех рабочих часов в экономике. Под ударом окажутся не только бухгалтеры, но и специалисты по базовому программированию и административному менеджменту.

«Экономические направления, такие как бухгалтерия, аудит и финансовый учет, могут значительно сократиться или трансформироваться. Искусственный интеллект уже способен автоматизировать 70-80% рутинных расчетов и отчетности, что приведет к изменению структуры образовательных программ», — отметил Мурадян.

При этом он подчеркнул, что рабочие профессии останутся востребованными. Нехватка квалифицированных кадров в таких областях, как строительство и промышленность, настолько велика, что бизнес вынужден искать специалистов за пределами страны.

«Искусственный интеллект заменит рутинные офисные специальности, такие как бухгалтерский учет и базовое программирование. Направления в университетах, связанные с этими профессиями, могут потерять актуальность. Однако линейный персонал, включая швей, сварщиков и разнорабочих, останется востребованным», — добавил эксперт.