5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
В РФ запретили параллельный импорт Adidas

Росаккредитация отозвала у Adidas десять сертификатов на кроссовки и одежду, запретив их продажу в российских магазинах. Следующими под угрозой могут оказаться Nike, Reebok и Puma. Об этом сообщило издание Mash.

В марте 2022 года Adidas ушла из России, продолжив работу через Казахстан. Сертификаты на продукцию оформлялись там, но Росаккредитация не запросила протоколы испытаний, что вызвало рост подделок. При проверке поставки «Ламоды» московская таможня потребовала оригиналы документов и обратилась в Росаккредитацию для приостановки их действия — это может привести к аннулированию.

Отмечается, что без сертификатов соответствия продажа товаров западными брендами в России запрещена, нарушители могут быть оштрафованы, их продукция конфискована, а деятельность приостановлена или заблокирована на маркетплейсах. Подделка документов наказывается уголовной ответственностью.

Фото: Mina Kim / Reuters.