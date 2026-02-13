Рязань
В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 13 февраля

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 13 февраля. Информация опубликована в официальном Telegram-канале министерства.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России за неделю нанесен массированный и шесть групповых ударов.

Поражены: предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1243 беспилотников.