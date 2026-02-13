Рязань
Участник СВО из Рязани доверил другу банковскую карту и лишился 2,7 млн рублей
Участник СВО доверил другу банковскую карту и лишился 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, военнослужащий отдал 24-летнему приятелю свою банковскую карту для сохранности средств. С ноября по декабрь 2024 года тот похитил с нее сумму, превышающую 2,7 млн рублей.

Отмечается, что во время расследования мужчина частично возместил ущерб в размере 550 тыс. рублей. Суд назначил рязанцу наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

С подсудимого также спишут более 2,1 млн рублей.