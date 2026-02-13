Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Трамп: Зеленский может упустить возможность заключить мирное соглашение
По мнению Трампа, движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Владимира Зеленского. «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — сказал президент США журналистам. Он добавил, что в противном случае Украина «упустит отличную возможность» завершить конфликт.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Об этом 13 февраля сообщило РИА Новости.

По мнению Трампа, движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Владимира Зеленского.

«Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — сказал президент США журналистам.

Он добавил, что в противном случае Украина «упустит отличную возможность» завершить конфликт.

Напомним, новый раунд переговоров состоится 17-18 февраля в Женеве.