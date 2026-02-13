Песков: переговоры по Украине пройдут 17-18 февраля в Женеве

В Женеве пройдет новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной, который состоится 17-18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что российскую делегацию на этих встречах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Отмечается, что переговоры пройдут «также в трехстороннем российско-американо-украинском формате».

