Стало известно, в каком формате пройдут переговоры по Украине в Женеве

По словам собеседника агентства, встреча по урегулированию конфликта в Женеве станет продолжением переговоров, начатых в Абу-Даби. «Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования», — заявил РИА Новости источник. Он уточнил, что в переговорную группу войдут 15-20 человек.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров состоится 17-18 февраля.