Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в выходные

Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в предстоящие выходные. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в предстоящие выходные. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы будут останавливать водителей, нарушающих правила дорожного движения и тех, кто садится за руль в состоянии опьянения. Рейдовые мероприятия пройдут в ближайшие выходные 14 и 15 февраля.

Сотрудники ГАИ призвали участников дорожного движения сообщать в полицию о нарушениях.