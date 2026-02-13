Рязанец на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика
ДТП произошло 12 февраля, примерно в 11:50, в селе Дядьково Рязанского района. По предварительной информации полицейских, 35-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу не на «зебре». Ребенок обращался за медпомощью.
Рязанец на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
ДТП произошло 12 февраля, примерно в 11:50, в селе Дядьково Рязанского района.
По предварительной информации полицейских, 35-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу не на «зебре».
Ребенок обращался за медпомощью.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.