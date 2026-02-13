Рязанец на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика

ДТП произошло 12 февраля, примерно в 11:50, в селе Дядьково Рязанского района. По предварительной информации полицейских, 35-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу не на «зебре». Ребенок обращался за медпомощью.