Россиянам начали начислять штрафы за покупку авто у иностранцев за наличные

Россиянам начали массово приходить запросы от налоговых и таможенных органов после покупки автомобилей у иностранных продавцов за наличные или криптовалюту. Ведомства требуют пояснить способ расчета и предупреждают о штрафах за нарушение валютного законодательства, пишет «База».

Как сообщают профильные сообщества и телеграм-каналы, речь идет о сделках с нерезидентами РФ. По закону такие расчеты должны проходить только через уполномоченные банки — независимо от валюты платежа. Передача наличных, переводы на зарубежные карты или оплата в криптовалюте считаются нарушением валютного контроля.

Размер штрафа может составлять от 20% до 40% от суммы сделки.

По данным «Базы», в Екатеринбурге покупательница приобрела автомобиль у гражданина Китая за наличные и получила штраф около 600 тысяч рублей по решению суда.

В Кемерове покупателю машины за 20 млн рублей направили запрос из таможни с требованием предоставить договор купли-продажи, ПТС и объяснить способ оплаты. При подтверждении наличного расчета штраф может достигнуть нескольких миллионов рублей.