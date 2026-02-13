РНПК провела встречи со студентами рязанских ВУЗов и ССУЗов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав НК «Роснефть», организовала серию встреч со студентами и родителями колледжей и вузов Рязани в рамках программы профессиональной ориентации молодежи.

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина (РГУ) для студентов направлений «Химия», «Биология» и «Экология» прошло интерактивное занятие, где обсуждались востребованные профессии, открытые вакансии и социальные льготы для сотрудников. Особое внимание уделили требованиям к молодым специалистам и карьерным возможностям, включая программу индивидуального обучения, которая позволяет студентам трудоустроиться с третьего курса и совмещать работу и учебу. Для студентов с хорошей и отличной успеваемостью предусмотрено заключение целевых договоров и назначение дополнительной стипендии от предприятия.

В Рязанском колледже электроники (РКЭ) встреча прошла в формате «Делового завтрака», где студенты узнали о возможностях трудоустройства во время практики и карьерных перспективах. Неформальное общение способствовало обсуждению личного профессионального опыта гостей.

Кроме того, РНПК в РКЭ инициировала общее собрание с участием родителей, студентов и преподавателей. Встреча стала открытой площадкой для диалога по вопросам трудоустройства и образования.

Компания активно работает над подготовкой кадрового резерва, предлагая молодежи возможность получать образование и трудоустраиваться без выезда из региона.

РНПК сотрудничает с 20 вузами и 13 колледжами региона, обеспечивая студентов практическим опытом и поддержкой в подготовке выпускных квалификационных работ. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист».

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ НК «Роснефть». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.