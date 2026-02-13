Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-8°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.90 / 77.00 16/02 11:50
Нал. EUR 91.02 / 92.00 16/02 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
53 минуты назад
76
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 336
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
РНПК провела встречи со студентами рязанских ВУЗов и ССУЗов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав НК «Роснефть», организовала серию встреч со студентами и родителями колледжей и вузов Рязани в рамках программы профессиональной ориентации молодежи.

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина (РГУ) для студентов направлений «Химия», «Биология» и «Экология» прошло интерактивное занятие, где обсуждались востребованные профессии, открытые вакансии и социальные льготы для сотрудников. Особое внимание уделили требованиям к молодым специалистам и карьерным возможностям, включая программу индивидуального обучения, которая позволяет студентам трудоустроиться с третьего курса и совмещать работу и учебу. Для студентов с хорошей и отличной успеваемостью предусмотрено заключение целевых договоров и назначение дополнительной стипендии от предприятия.

В Рязанском колледже электроники (РКЭ) встреча прошла в формате «Делового завтрака», где студенты узнали о возможностях трудоустройства во время практики и карьерных перспективах. Неформальное общение способствовало обсуждению личного профессионального опыта гостей.

Кроме того, РНПК в РКЭ инициировала общее собрание с участием родителей, студентов и преподавателей. Встреча стала открытой площадкой для диалога по вопросам трудоустройства и образования.

Компания активно работает над подготовкой кадрового резерва, предлагая молодежи возможность получать образование и трудоустраиваться без выезда из региона.

РНПК сотрудничает с 20 вузами и 13 колледжами региона, обеспечивая студентов практическим опытом и поддержкой в подготовке выпускных квалификационных работ. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист».

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ НК «Роснефть». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.