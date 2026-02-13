Пользователи заявили о сбое в работе Discord

Россияне массово пожаловались на работу Discord. Об это свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи отмечают нестабильное подключение, нарушения в работе голосовых каналах и сложности при отправке сообщений. Проблемы наблюдаются в мобильном приложении и на сайте.

Пик жалоб пришелся на 17:15 по мск. По данным сайта Downdetector, количество жалоб за последний час превысило 4667, за сутки — 6805.

Фото: Downdetector.