Набиуллина заявила о замедлении инфляции в России

Годовая инфляция в России сейчас находится немного ниже прогнозного интервала Банка России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя текущую экономическую ситуацию, пишет РИА Новости.

По ее словам, сберегательная активность населения остается высокой, однако при этом растет интерес граждан к инструментам финансового рынка.

Набиуллина отметила, что при увеличении ненефтегазового дефицита бюджета возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки будут сокращаться. При этом инфляционные ожидания, по оценке регулятора, будут снижаться медленно.

Глава Центробанка также прокомментировала обсуждаемую идею запрета наличных расчетов при сделках с недвижимостью. По ее мнению, такая мера может привести к уходу части цен в теневой сектор, поэтому требует дополнительной оценки.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что практически вся инфраструктура готова к массовому внедрению цифрового рубля. Его широкое использование планируют запустить с 1 сентября 2026 года.

Фото: сайт Совета Федерации.