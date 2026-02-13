Минпросвещения: сроки введения духовно-нравственной культуры в школах изменились

Предмет «Духовно-нравственная культура России» введут с 2026/27 учебного года. Для 5-х классов — с 1 сентября 2026 года, для 6-7-х классов — с 2027/28 учебного года.

Министерство просвещения РФ изменило график внедрения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу, планируя его поэтапное введение на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили РИА Новости.

Предмет «Духовно-нравственная культура России» введут с 2026/27 учебного года. Для 5-х классов — с 1 сентября 2026 года, для 6-7-х классов — с 2027/28 учебного года.