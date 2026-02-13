Рязань
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
50 минут назад
76
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 335
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Эксперт заявил, что в России может ускориться рост цен на АЗС
Эксперт заявил, что в России может ускориться рост цен на АЗС. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что с конца прошлого года стоимость марки АИ-92 прибавила 84 копейки, АИ-95 — 97 копеек, АИ-98 — 2 руб. 39 копеек, а дизельное топливо — 1 руб. 39 копеек.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал очередное ускорение роста цен на бензин на АЗС. За неделю они увеличились на 0,2%, а неделей ранее было — 0,1%.

«На первый взгляд это не так много, но для сезона низкого спроса — значительная прибавка. Это сильно выше темпов того же периода 2025 года, а в 2024 и 2023 годах цены на бензин в первой половине февраля вовсе не менялись», — говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что пик роста цен на топливо ожидается весной этого года.