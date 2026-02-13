Эксперт заявил, что в России может ускориться рост цен на АЗС

Отмечается, что с конца прошлого года стоимость марки АИ-92 прибавила 84 копейки, АИ-95 — 97 копеек, АИ-98 — 2 руб. 39 копеек, а дизельное топливо - 1 руб. 39 копеек. На прошлой неделе Росстат зафиксировал очередное ускорение роста цен на бензин на АЗС. За неделю они увеличились на 0,2%, а неделей ранее было — 0,1%. «На первый взгляд это не так много, но для сезона низкого спроса — значительная прибавка. Это сильно выше темпов того же периода 2025 года, а в 2024 и 2023 годах цены на бензин в первой половине февраля вовсе не менялись», — говорится в сообщении. Эксперты прогнозируют, что пик роста цен на топливо ожидается весной этого года.

