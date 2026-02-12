За ночь над Россией уничтожили 106 БПЛА

24 БПЛА средства ПВО перехватили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской. Еще девять дронов сбили над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над Азовским морем, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой, по одному — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

За ночь над Россией уничтожили 106 БПЛА. Об этом сообщили 12 февраля в Минобороны.

Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА.