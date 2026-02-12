В Рязанском музыкальном колледже сменилось руководство

Сергей Кисс, мастер искусств Мордовии, с 2022 года руководит оркестром Рязанского музыкального театра. С начала 2024 года директором колледжа была Марина Чернышова, директор и художественный руководитель Рязанского музыкального театра.