В Рязанском музыкальном колледже сменилось руководство
Сергей Кисс, мастер искусств Мордовии, с 2022 года руководит оркестром Рязанского музыкального театра. С начала 2024 года директором колледжа была Марина Чернышова, директор и художественный руководитель Рязанского музыкального театра.
Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых теперь возглавляет Сергей Кисс. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Фото: Рязанский музыкальный театр.