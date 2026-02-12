В Рязанской области сократилось количество разводов на 25%

Цифрами поделился заместитель председателя регионального правительства Денис Боков. По его словам, в России на 10 браков приходится 7 разводов, в Рязанской области — примерно 5. «Если человек приходит в ЗАГС с предложением развестись, то мы его просто так не отпускаем. Мы предлагаем поговорить, предлагаем медиацию. Кроме шуток, это приносит результат. Нужен иногда третий человек, который спросит, соединит, поговорит. Возможно, и такое бывает — это решение принимается на эмоциях», — рассказал Боков.