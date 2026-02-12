В Рязани простились с актрисой «Интернов» и «Папиных дочек», Галиной Федоровой

29 января на 84-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Галина Федорова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы, где она работала многие годы. Отмечается, что Федорова, Заслуженная артистка РСФСР, оставила заметный след в отечественном кинематографе, снявшись в таких популярных сериалах, как «Интерны» и «Папины дочки», а также в ряде других проектов. «Ушла из жизни Галина Андриановна Федорова, ветеран сцены», — написали представители театра в соцсети ВКонтакте. Актриса работала в Рязанском драмтеатре с 1963 по 1991 год, сыграв множество ролей в классических и современных постановках, а также активно участвуя в гастролях и фестивалях.

После завершения театральной карьеры Федорова продолжила свою деятельность как кастинг-директор на «Мосфильме» в Рязанской области, помогая молодым актерам найти свои первые роли. В ее фильмографии значатся драма «Русские бабы», а также сериалы «Интерны», «Папины дочки» и другие телепроекты. Церемония прощания с Галиной Федоровой состоялась 2 февраля в церкви Бориса и Глеба.