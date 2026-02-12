В Рязани покажут постановки Воронежского театра кукол имени Вольховского

Зрителям покажут три постановки. 20 марта в 19:00 ожидается показ спектакля «Дама с собачкой» (16+) о любви и свободе по мотивам рассказа Антона Чехова. Свою версию знаменитой истории представят главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов и главный художник Большого театра кукол Марина Завьялова. 21 марта в 10:00 и 12:00 покажут спектакль «Золотой цыпленок» (6+) о силе родительской любви. 22 марта состоится показ постановки «Похороните меня за плинтусом» — автобиографическую повесть Павла Санаева на сцене театра кукол, но в декорациях и эстетике цирка.

«Для меня основная тема в этой истории — милосердие. Все люди заблуждаются, все очень разные — и нужно постараться их понять и простить. Книга Санаева о том, что нам надо преодолевать что-то в себе, находя причины жизненных неудач. Почему мы уходим в дебри заблуждений? Почему совершаем неблаговидные поступки, а иногда и преступления?.. Текст уже пережил первую, поверхностную волну интереса, и я уверен, что его можно исследовать еще и еще, как любую хорошую литературу», — отметил режиссер спектакля Руслан Кудашов.

Фото: Никита Скляревский, взято с сайта рязанского театра кукол.