КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
505
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
798
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 590
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 405
В Рязани покажут постановки Воронежского театра кукол имени Вольховского
Зрителям покажут три постановки. 20 марта в 19:00 ожидается показ спектакля «Дама с собачкой» (16+) о любви и свободе по мотивам рассказа Антона Чехова. Свою версию знаменитой истории представят главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов и главный художник Большого театра кукол Марина Завьялова. 21 марта в 10:00 и 12:00 покажут спектакль «Золотой цыпленок» (6+) о силе родительской любви. 22 марта состоится показ постановки «Похороните меня за плинтусом» — автобиографическую повесть Павла Санаева на сцене театра кукол, но в декорациях и эстетике цирка.

На сцене Рязанского театра кукол состоятся гастроли Воронежского театра кукол имени В. А. Вольховского. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Спектакли пройдут с 20 по 22 марта. Зрителям покажут три постановки.

20 марта в 19:00 ожидается показ спектакля «Дама с собачкой» (16+) о любви и свободе по мотивам рассказа Антона Чехова.

Свою версию знаменитой истории представят главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов и главный художник Большого театра кукол Марина Завьялова.

21 марта в 10:00 и 12:00 покажут спектакль «Золотой цыпленок» (6+) о силе родительской любви.

22 марта состоится показ постановки «Похороните меня за плинтусом» (16+) — автобиографической повести Павла Санаева на сцене театра кукол, но в декорациях и эстетике цирка.

«Для меня основная тема в этой истории — милосердие. Все люди заблуждаются, все очень разные — и нужно постараться их понять и простить. Книга Санаева о том, что нам надо преодолевать что-то в себе, находя причины жизненных неудач. Почему мы уходим в дебри заблуждений? Почему совершаем неблаговидные поступки, а иногда и преступления?.. Текст уже пережил первую, поверхностную волну интереса, и я уверен, что его можно исследовать еще и еще, как любую хорошую литературу», — отметил режиссер спектакля Руслан Кудашов.

Фото: Никита Скляревский, взято с сайта рязанского театра кукол.