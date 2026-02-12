В России изменятся правила бронирования в гостиницах

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила бронирования и проживания в гостиницах. По ним туристы смогут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. При неявке или отмене брони в день заезда отель сможет удержать сумму, не превышающую стоимость одних суток проживания. Гарантированная бронь будет сохраняться за клиентом не менее 24 часов. В договоре бронирования отели обязаны указывать точную площадь номера, перечень услуг и их стоимость, а также условия отмены. Отмечается, что до конца 2027 года в нескольких регионах пройдёт эксперимент по легализации гостевых домов — они должны будут войти в специальный реестр и получить уникальный номер.

