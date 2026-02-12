В России доставка еды может подорожать на 10%

Цены на доставку еды могут увеличиться из-за новых требований к курьерам. Соответствующий проект правил для отрасли разработали в конце января. Документ предусматривает порядок выдачи допусков к работе, контроль маршрутов и перемещений курьеров, требования к форме и используемому транспорту, а также обязательное страхование на случай причинения вреда. Учитывая изменения, расходы сервисов вырастут, а значит доставка может подорожать на 10%, отметил Щербаченко.

