В Госдуме рассказали, как может измениться льготная семейная ипотека

Ставка по льготной ипотеке для семей с четырьмя детьми может быть снижена до 1-2% по поручению президента Владимира Путина, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что текущая ставка в 6% может остаться для остальных, а для семей с 5 и более детьми ставка может быть 0%. Также есть неопределённости по критериям нуждаемости, но скоро планируется законопроект, который позволит многодетным получать пособие на каждого ребёнка даже при доходе, немного превышающем 10% прожиточного минимума. Ранее опросы показали наличие различных региональных и семейных льгот для многодетных в разных регионах России.

Ставка по льготной ипотеке для семей с четырьмя детьми может быть снижена до 1-2% в соответствии с недавними поручениями президента России Владимира Путина. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Абзац».

По словам Бессараб, президент поручил властям разработать проекты дифференциации ипотечной ставки в зависимости от количества детей в семье. В частности, Кабинету министров предстоит рассмотреть возможность частичного погашения жилищного кредита при рождении четвертого и последующих детей.

«Было бы замечательно, если бы действующая ставка по льготной ипотеке осталась на уровне 6%, а для семей, имеющих четвертого ребенка, снизилась до 1-2%, а для тех, у кого пятеро и более детей, составила бы 0%", — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что в настоящее время существуют некоторые неопределенности по критериям нуждаемости, но вскоре будет рассмотрен законопроект, который обеспечит многодетным семьям пособие на каждого ребенка, даже если их доход немного превышает 10% от прожиточного минимума.

Бессараб добавила, что ранее проводимые социологические опросы показали наличие различных материнских, региональных и семейных льгот для многодетных семей в отдельных регионах России.