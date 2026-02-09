В Госдуме призвали увеличить штрафы для должностных лиц в сфере ЖКХ

Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предложил увеличить штрафы для должностных лиц, ответственных за проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что размер штрафа должен составлять до 30 тысяч рублей, так как текущие штрафы (от 5 до 10 тысяч рублей) неэффективны.

Кошелев отметил, что жалобы на работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (РСО) остаются одними из самых распространенных среди граждан. Люди часто жалуются на игнорирование их запросов и медленное реагирование на проблемы с многоквартирными домами.

Парламентарий считает, что увеличение штрафов поможет повысить ответственность руководителей управляющих организаций и улучшить качество предоставляемых услуг. Он также подчеркнул важность более точной информации в системе ГИС ЖКХ.