Пятизвездочный отель в Рязани намерены построить в историческом центре города

В Рязани построят пятизвездочную гостиницу. Информацию РЗН. Инфо предоставили в комитете инвестиций и туризма региона. «В настоящее время прорабатывается вопрос создания в историческом центре Рязани пятизвездочной гостиницы», — отметили в сообщении.

Реализация данного проекта запланирована на 2028 год. Уточняется, что пятизвездочная гостиница рассчитана на 80 номеров. Где именно построят гостиницу, не раскрывается.

Ранее также сообщалось о строительстве туристического комплекса в Дядькове. Открыть его планируют в 2027 году. На территории комплекса расположатся аквапарк и гостиница на 220 номеров. Финансирование строительства — три миллиарда рублей, в том числе средства льготного кредита.

Напомним, заливные луга Оки рядом с гипермаркетом «Лемана Про» начали активно застраивать в 2024 году. Власти внесли изменения в генплан и перевели участки в пойме реки в многофункционально-общественную зону и территории рекреационного назначения. Ранее земли считались особо охраняемыми. Теперь на участках разместят многофункциональный оздоровительный комплекс. Строительством займется ООО «АкваГород».