Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 17:50
Нал. EUR 91.59 / 92.47 12/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
528
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
848
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 622
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 435
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Пятизвездочный отель в Рязани намерены построить в историческом центре города
В Рязани построят пятизвездочную гостиницу. Информацию РЗН. Инфо предоставили в комитете инвестиций и туризма региона. «В настоящее время прорабатывается вопрос создания в историческом центре Рязани пятизвездочной гостиницы», — отметили в сообщении.

В Рязани построят пятизвездочную гостиницу. Информацию РЗН. Инфо предоставили в комитете инвестиций и туризма региона.

«В настоящее время прорабатывается вопрос создания в историческом центре Рязани пятизвездочной гостиницы», — отметили в сообщении.

Реализация данного проекта запланирована на 2028 год. Уточняется, что пятизвездочная гостиница рассчитана на 80 номеров. Где именно построят гостиницу, не раскрывается.

Ранее также сообщалось о строительстве туристического комплекса в Дядькове. Открыть его планируют в 2027 году. На территории комплекса расположатся аквапарк и гостиница на 220 номеров. Финансирование строительства — три миллиарда рублей, в том числе средства льготного кредита.

Напомним, заливные луга Оки рядом с гипермаркетом «Лемана Про» начали активно застраивать в 2024 году. Власти внесли изменения в генплан и перевели участки в пойме реки в многофункционально-общественную зону и территории рекреационного назначения. Ранее земли считались особо охраняемыми. Теперь на участках разместят многофункциональный оздоровительный комплекс. Строительством займется ООО «АкваГород».