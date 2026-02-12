Несколько улиц в Рязани остались без отопления

Отопление отключили из-за повреждения на трубопроводе в районе дома № 69 на улице Дзержинского. Проводятся ремонтные работы. Приостановлена подача тепла по следующим адресам: улица Дзержинского, дома №№ 67, 69, 73; улица Чернобаевская, дом № 17; улица Гагарина, дом № 32; улица Татарская, дом № 17 (1, 2 подъезд). В зону отключения попала школа № 3.

