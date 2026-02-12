На девяти улицах в Рязани отключили свет
На девяти улицах в Песочне отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Зубковой; Боголюбова; Тимуровцев; Новоселов; Советской Армии; Большая; Касимовское шоссе; Бульварный проезд; Белинского. Бригады РГРЭС уже работают над ремонтом, сообщили РЗН. Инфо. Ремонт завершат в течение четырех часов с момента отключения.
Ранее сообщили, что отключение света на одной из улиц Рязани спровоцировало скопление машин.