Отключение света на одной из улиц Рязани спровоцировало скопление машин

В Рязани отключили свет в районе Дашково-Песочни. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон». Отмечается, что электричества нет на улице Советской армии. По словам очевидцев, из-за этого перестал работать светофор на перекрестке у гипермаркета «Глобус». «На месте собирается пробка», — говорится в сообщении.