Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.80 / 77.50 12/02 12:45
Нал. EUR 91.84 / 92.36 12/02 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
511
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
809
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 597
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 410
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники стали массово обманывать владельцев ПВЗ
Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов, оформляя фиктивные возвраты товаров через взломанные личные кабинеты. В результате злоумышленники получают и деньги, и товар, а предприниматели остаются должниками. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли и экспертов по кибербезопасности.

Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов, оформляя фиктивные возвраты товаров через взломанные личные кабинеты. В результате злоумышленники получают и деньги, и товар, а предприниматели остаются должниками. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли и экспертов по кибербезопасности.

По данным издания, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ПВЗ, после чего проводят возвраты ранее купленных дорогостоящих товаров. Схема позволяет им вывести средства и забрать продукцию.

Владельцы пунктов выдачи рассказали о случаях мошенничества в тематических чатах и Telegram-каналах. Информацию также подтвердили представители профильных сообществ.

Владелец сети ПВЗ «Яндекс маркета», член АУРЭК Эдгар Барсегян заявил, что по стране может фиксироваться до нескольких сотен таких случаев в месяц.

Директор департамента расследований компании T. Hunter Игорь Бедеров отметил, что пострадали как минимум десятки пунктов выдачи. По его словам, для доступа к аккаунтам мошенники используют фишинговые рассылки, поддельные обращения от имени служб поддержки и в отдельных случаях утечки данных.