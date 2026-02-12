Мошенники стали массово обманывать владельцев ПВЗ

Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов, оформляя фиктивные возвраты товаров через взломанные личные кабинеты. В результате злоумышленники получают и деньги, и товар, а предприниматели остаются должниками. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли и экспертов по кибербезопасности.

Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов, оформляя фиктивные возвраты товаров через взломанные личные кабинеты. В результате злоумышленники получают и деньги, и товар, а предприниматели остаются должниками. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли и экспертов по кибербезопасности.

По данным издания, злоумышленники получают доступ к аккаунтам ПВЗ, после чего проводят возвраты ранее купленных дорогостоящих товаров. Схема позволяет им вывести средства и забрать продукцию.

Владельцы пунктов выдачи рассказали о случаях мошенничества в тематических чатах и Telegram-каналах. Информацию также подтвердили представители профильных сообществ.

Владелец сети ПВЗ «Яндекс маркета», член АУРЭК Эдгар Барсегян заявил, что по стране может фиксироваться до нескольких сотен таких случаев в месяц.

Директор департамента расследований компании T. Hunter Игорь Бедеров отметил, что пострадали как минимум десятки пунктов выдачи. По его словам, для доступа к аккаунтам мошенники используют фишинговые рассылки, поддельные обращения от имени служб поддержки и в отдельных случаях утечки данных.