Миронов призвал не повышать НДС на зарубежные товары

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предупреждением о возможном росте цен на товары в связи с планами по повышению налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% на иностранные товары. Эти инициативы были озвучены главой Минпромторга Антоном Алихановым, передает «Газета. ру». Миронов отметил, что продавцы, вероятнее всего, переложат новые налоговые обязательства на потребителей, что приведет к увеличению цен на 22%. Он также выразил опасения, что рост цен затронет и российские товары из-за общего состояния рынка. Депутат подчеркнул, что такой скачок цен будет негативно сказываться на гражданах. По мнению Миронова, поддержка российских производителей должна осуществляться через доступные кредитные программы, а не за счет повышения налогов.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предупреждением о возможном росте цен на товары в связи с планами по повышению налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% на иностранные товары, передает «Газета. ру».

Миронов отметил, что продавцы, вероятнее всего, переложат новые налоговые обязательства на потребителей, что приведет к увеличению цен на 22%. Он также выразил опасения, что рост цен затронет и российские товары из-за общего состояния рынка. Депутат подчеркнул, что такой скачок цен будет негативно сказываться на гражданах.

По мнению Миронова, поддержка российских производителей должна осуществляться через доступные кредитные программы, а не за счет повышения налогов.

Напомним, Минпромторг предложил ввести НДС 22% на иностранные товары с маркетплейсов.