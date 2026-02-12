Электричка насмерть сбила женщину в Подмосковье
В воскресенье, 8 февраля, на станции Хотьково Ярославского направления произошёл смертельный инцидент. Женщина попала под электричку № 6319 сообщением «Александров — Москва Ярославская», передает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Пострадавшая скончалась на месте. Движение поездов было временно приостановлено на 15 минут.
Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.