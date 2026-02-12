Chanel зарегистрировала три товарных знака в России

В прошлом году компания «Шанель САРЛ» подала заявки на регистрацию трёх товарных знаков: «Шанель», «Les eaux de Chanel» и изображения фирменной коробки для парфюмерии, которые Роспатент одобрил в феврале 2026 года. Срок действия регистрации — до 2035 года. Отмечается, что новые знаки дают компании право продавать парфюмерию, косметику и оказывать услуги в России.

Модный дом Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три новых товарных знака. Об этом сообщило издание РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

