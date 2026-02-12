Apple блокирует аккаунты россиян, чьи ФИО совпадают с данными лиц из санкционных списков

Из-за автоматической проверки алгоритма компании обычные люди с распространенными именами и фамилиями лишаются возможности совершать покупки в App Store, продлевать подписки на Apple Music, iCloud+ и другие платные сервисы. Для снятия ограничений Apple требует пройти верификацию личности — загрузить фото паспорта и другие документы. Без подтверждения аккаунт остаётся частично заблокированным в платных функциях. Отмечается, что проблема затронула тысячи (возможно, до 10 тыс.) россиян. Пострадавшие отмечают, что блокировка часто срабатывает по совпадению только имени и фамилии с кем-то из примерно 9000 россиян, попавших под санкции США.

