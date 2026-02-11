Врач рассказал, с чем ни в коем случае не стоит есть блины на Масленицу

Россиянам не рекомендуют сочетать блины с сырыми овощами, фруктами и алкоголем, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов.