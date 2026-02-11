Врач рассказал, с чем ни в коем случае не стоит есть блины на Масленицу

Россиянам не рекомендуют сочетать блины с сырыми овощами, фруктами и алкоголем, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, блины плохо сочетаются с сырыми овощами и фруктами, поскольку для их переваривания требуются разные ферменты. Это может привести к тяжести и вздутию живота.
Также специалист предупредил о рисках для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Сочетание блинов с жирными начинками: сметаной, майонезом, жирным мясом и сыром, все это может спровоцировать обострение.
Отдельно врач указал на нежелательность сочетания блинов и алкоголя. По его словам, это усиливает интоксикацию и повышает риск тяжелого похмелья.
В качестве более легких альтернатив Умнов предложил заменять сметану йогуртом, жирное мясо — запеченной индейкой или говядиной, а сладкие добавки — джемом с пониженным содержанием сахара. Запивать блины он рекомендовал морсом или несладким чаем.