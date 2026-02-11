В Рязани сбили восьмилетнего ребенка
ДТП произошло 10 февраля, примерно в 17:45, около дома № 16А по улице Дзержинского. По предварительной информации, 34-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Ларгус», наехал на восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу не на «зебре». Несовершеннолетний обращался за медпомощью. Полицейские проводят проверку.
