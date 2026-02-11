В Рязани образовались 9-балльные пробки

В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт». Город встал в пробки утром в среду, 11 февраля. Движение затруднено на улицах Дзержинского, Спортивная, Гагарина, Черновицкая, Есенина, Циолковского, Трудовая, проезд Яблочкова, Новоселов, Зубковой, Ленина, Каширина и т. д. Кроме того, пробки есть на Северной окружной, Куйбышевском, Михайловском, Московском, Касимовском шоссе.